Отбой угрозы атаки БПЛА объявили в Рязани и области

В Рязани и области в 3:03 2 июня объявили отбой угрозы атаки БПЛА. Этой ночью регион пережил очередной налёт дронов ВСУ.

Людей просят в случае каких-либо ЧП обращаться на номер 112. Атака БПЛА на Рязань на этот раз сопроводилась материальным ушербом. Обломки дронов повредили припаркованные автомобили, окна в нескольких домах.

Как сообщил губернатор Рязанской области Павел Малков, сейчас на месте, куда опали обломки БПЛА, работают экстренные службы. Никто, по предварительным сведениям, не пострадал.