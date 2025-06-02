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Происшествия

Отбой угрозы атаки БПЛА объявили в Рязани и области

Валерия Мединская
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Происшествия

Отбой угрозы атаки БПЛА объявили в Рязани и области

Валерия Мединская

В Рязани и области в 3:03 2 июня объявили отбой угрозы атаки БПЛА. Этой ночью регион пережил очередной налёт дронов ВСУ.

Людей просят в случае каких-либо ЧП обращаться на номер 112. Атака БПЛА на Рязань на этот раз сопроводилась материальным ушербом. Обломки дронов повредили припаркованные автомобили, окна в нескольких домах.

Как сообщил губернатор Рязанской области Павел Малков, сейчас на месте, куда опали обломки БПЛА, работают экстренные службы. Никто, по предварительным сведениям, не пострадал.

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