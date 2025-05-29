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Новости России

От угрожавшей русским наемницы из Польши остались череп и жетон

Алексей Самохин
Дорота Кветневская. Фото из соцсетей, aif.ru
Новости России

От угрожавшей русским наемницы из Польши остались череп и жетон

Алексей Самохин

На территории специальной военной операции (СВО) ликвидирована польская наемница Дорота Кветневская. Об этом свидетельствуют фотографии обгоревших останков с расплавленным жетоном на её имя, которые распространились в военных Telegram-каналах.

На снимках видно, что от тела остался целым только череп. Вероятно, труп находился в зоне боевых действий долгое время без возможности эвакуации.

Предположительно, Кветневская погибла в результате атаки беспилотников. Издание Aif.ru выяснило, чем она занималась на фронте — её деятельность оказалась бессмысленной, а расплата — жестокой.

Грозила смертью и оскорбляла русских

Дорота Кветневская родилась в польском городе Гдыня. Она отправилась в зону боевых действий после начала СВО в 2022 году. По её словам, цель была — помогать мирному населению, однако в последующие месяцы она регулярно доставляла оружие, медикаменты и другие необходимые вещи украинским военным и вооружённым группам. В социальных сетях часто публиковала фотографии с оружием в руках.

С августа 2023 года Кветневская утверждала, что является боевым медиком ВСУ. По данным портала Foreign Combatants, она, вероятно, принимала участие в боях лично. Ранее был ликвидирован её бойфренд — француз Эрик Чарли, бывший морпех французских ВМС. На фотографиях, опубликованных им в соцсетях, была заметна нашивка на форме, что может указывать на нацистские взгляды. Известно, что он служил в 206-м Киевском батальоне территориальной обороны 241-й бригады. Предполагается, что Кветневская также числилась в этом подразделении.

Кроме того, она поддерживала связь с другими польскими наёмниками, в том числе с вербовщиком Якубом Сочуйко.

В интервью Кветневская заявляла, что останется на Украине «до конца». Похоже, она сдержала слово. Её аккаунты в соцсетях перестали обновляться ещё в 2023 году. Возможно, останки пролежали на месте гибели около двух лет.

Причины смерти официально не установлены, но характер повреждений указывает на применение тяжёлого вооружения — реактивных систем залпового огня, беспилотников или огнемётов типа «Солнцепек».

При жизни она регулярно угрожала россиянам в интернете. В одном из чатов с иностранными бойцами писала: «Смерть врагам. Идите [нецензурно], русские [нецензурно]!».

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