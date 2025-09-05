Аглае Тарасовой, которую задержали в аэропорту Домодедово с гашишным маслом в курительном устройстве, грозит серьёзный срок. Артистке может грозить от трёх до семи лет лишения свободы, рассказал адвокат Сергей Жорин изданию «Абзац».

Даже за небольшое количество наркотиков, перевезённых через границу, назначают крупный срок. Гашишное масло является производным каннабиса, который внесён в список запрещённых в России веществ.

По информации Сергея Жорина, актрисе могут предъявить обвинение по статье 229.1 УК РФ — контрабанда наркотических средств. За ввоз даже малого объёма наркотиков предусмотрено наказание от трёх до семи лет колонии. Если же количество вещества окажется значительным, срок может увеличиться до 10 лет.

Эксперт добавил, что обычно в таких случаях обвинение останавливается на контрабанде, так как это более тяжкая статья, чем хранение.

Факт задержания актрисы уже подтвердили источники в правоохранительных органах. По сообщениям СМИ, в отношении неё возбуждено уголовное дело, сейчас решается вопрос о мере пресечения.

Аглая Тарасова стала известна благодаря главным ролям в фильмах «Лёд» и «Холоп-2», а также в сериалах «Интерны» и «Беспринципные».