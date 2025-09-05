Пятница, 5 сентября, 2025
20.4 C
Рязань
Новости России

От трёх до семи лет: адвокат Жорин оценил, что ждёт Аглаю Тарасову

Алексей Самохин
Изображение от wirestock на Freepik

Аглае Тарасовой, которую задержали в аэропорту Домодедово с гашишным маслом в курительном устройстве, грозит серьёзный срок. Артистке может грозить от трёх до семи лет лишения свободы, рассказал адвокат Сергей Жорин изданию «Абзац».

Даже за небольшое количество наркотиков, перевезённых через границу, назначают крупный срок. Гашишное масло является производным каннабиса, который внесён в список запрещённых в России веществ.

По информации Сергея Жорина, актрисе могут предъявить обвинение по статье 229.1 УК РФ — контрабанда наркотических средств. За ввоз даже малого объёма наркотиков предусмотрено наказание от трёх до семи лет колонии. Если же количество вещества окажется значительным, срок может увеличиться до 10 лет.

Эксперт добавил, что обычно в таких случаях обвинение останавливается на контрабанде, так как это более тяжкая статья, чем хранение.

Факт задержания актрисы уже подтвердили источники в правоохранительных органах. По сообщениям СМИ, в отношении неё возбуждено уголовное дело, сейчас решается вопрос о мере пресечения.

Аглая Тарасова стала известна благодаря главным ролям в фильмах «Лёд» и «Холоп-2», а также в сериалах «Интерны» и «Беспринципные».

Самые читаемые материалы

Новости России

Генерал ФСБ объяснил, почему изъяли стакан Ким Чен Ына после встречи с Путиным

Решение телохранителей лидера КНДР Ким Чен Ына изъять его...
Интересное

«Новая Ванга» назвала дату окончания СВО и описала судьбы России и Украины

Индийская провидица представила подробный сценарий отношений стран на ближайшие годы.
Новости России

Профессиональный спасатель рассказал жуткую правду о судьбе альпинистки Наговициной

Изначально все было против неё, а когда Наталья получила травму, шансов не осталось совсем…
Экология, природа, животные

Срезать или выкручивать грибы: миколог поставила точку в давнем споре 

По словам ученой, можно смело срезать или выкручивать грибы — это никак не повредит грибнице, ведь все необходимые для размножения споры все равно останутся в почве.
Новости России

Липецкого учителя шокировал букет от родителей учеников с траурной лентой

Родители учеников школы в селе Боринское Липецкого района подарили...

Последние новости

Общество

Павел Малков обозначил ключевые направления экспорта Рязанской области

Основными партнерами Рязанской области в сфере экспорта на ближайшие два года стали Белоруссия, Казахстан, Китай, Узбекистан и Турция.
Новости России

Названа причина крушения легкомоторного самолёта в Подмосковье, где погиб пилот

По информации экстренных служб, инцидент произошёл в Луховицах. 
Кино и ТВ

Влад Череватый задумался об уходе с проекта «Экстрасенсы. Битва сильнейших»?

В очередной серии проект на испытание отправятся Марьяна Романова, Влад Череватый и Виктория Райдос.
Происшествия

Рязанские власти предупредили о появлении опасных дипфейков

Жителям и медиаресурсам рекомендовано пользоваться только проверенной информацией, чтобы не стать жертвой мошенников и не распространять ложные сведения.
Здоровье

Россиян призвали чаще заниматься сексом для повышения иммунитета 

Интимная близость положительно влияет на организм сразу по нескольким причинам.
Транспорт и дороги

Рязань стала первым городом в России, где проезд можно оплатить лицом

Тестирование технологии продлится до октября 2025 года, после чего будет принято решение о её распространении на другие маршруты и виды общественного транспорта в Рязани.
Новости России

В Москве женщине пришили оторванный кольцом палец

Из-за характера травмы сосуды были буквально «вырваны» из оторванного пальца. Чтобы восстановить кровоток, хирурги использовали поверхностные вены из предплечья пациентки.
Общество

На юбилейном фестивале КВН «Поющий Косопуз» пели, плясали, женили и поздравляли Рязань с 930-летием

Город отмечает круглую дату, и его верный спутник, фестиваль, тоже сияет в свой праздничный год!