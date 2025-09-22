Понедельник, 22 сентября, 2025
24.7 C
Рязань
Общество

От паники до релакса: как знаки Зодиака устраивают цифровой детокс

Анастасия Мериакри
Фото — нейросеть MidJourney

На смартфоне внезапно перестал работать интернет? Бывает. Сейчас такие ситуации случаются у всех операторов и вызваны они требованиями безопасности. Рассказали, как представители разных знаков Зодиака переживают отключения доступа в сеть и что они делают, чтобы справиться с ними.

  • Овен перезагружает смартфон и копается в настройках, надеясь, что это поможет вернуть интернет. Однако быстро сдается и выбирает роль живого рупора новостей — ищет собеседников на офисной кухне или выбирает, кому из друзей позвонить.
  • Телец прикидывает, каковы шансы, что в его корзине на маркетплейсе что-то подешевеет, пока он не в сети. А потом вспоминает, что онлайн-покупки теперь можно делать даже в зоне ограничений, и с головой ударяется в шопинг.
  • Близнецы переживают экзистенциальный кризис. Лишившись возможности делиться мыслями в соцсетях, они начинают изливать душу первому встречному.
  • Рак впадает в панику: «А вдруг бабушка хотела выложить в соцсети фото своего кота, а пост не отправился?». Срочно обзванивает всех родственников и спрашивает, как у них дела.
  • Лев воспринимает это как личное оскорбление. Мир лишен его сторис! Принимает драматичные позы для будущих селфи и переключается на живую публику.
  • Дева спокойна. У нее все скачано заранее — остальным стоит только поучиться у нее. Пока все хаотично мечутся, дева составляет новый план на день.
  • Весы не могут выбрать, чем заняться вместо просмотра видео. Создают совет из окружающих и устраивают трехчасовое голосование бумажками.
  • Скорпион уверен — это заговор. Уединяется, чтобы проанализировать масштабный замысел против себя и найти тому доказательства.
  • Стрелец рад приключению и возможности отдохнуть от работы! «Отлично!» — кричит он, затем выключает компьютер и отправляется в случайном направлении, полагаясь на удачу и указания прохожих.
  • Козерог хмурится: «Неэффективно». Достает ноутбук и работает с офлайн-документами, пока остальные бездельничают.
  • Водолей видит в этом социальный эксперимент. Начинает опрашивать людей в автобусе, какие развлечения они выбирают, пока нет мобильного интернета.
  • Рыбы наконец-то замечают, как красиво поют птицы. Устраиваются помечтать и пишут на случайной салфетке стихи о бренности мира .

Вывод

Эксперты напоминают: поскольку отключения мобильного интернета происходят у всех сотовых компаний, перенос номера не станет панацеей. Но есть хорошая новость — самые нужные сайты и приложения начали работать даже в зонах ограничения доступа в сеть. Минцифры РФ и операторы связи запустили удобное решение, которое открывает абонентам доступ к маркетплейсам, сервисам навигации и такси, мессенджерам, онлайн-кинотеатрам, цифровым библиотекам и многому другому. 

И еще один универсальный совет для всех знаков Зодиака — если интернет «пропал», может, стоит ненадолго отложить смартфон и понаблюдать за реальной жизнью? Вдруг она тоже ничего? 

