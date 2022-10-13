«От панических атак не умирают»: невролог рассказала, как вести себя во время приступа

Калининградский невролог Юлия Милюкова рассказала, как вести себя во время панической атаки, пишет Клопс.

По ее словам, причиной приступа могут стать личные обстоятельства, стресс, постоянная усталость и недосып. Человека с крепкой психикой может подкосить смерть близкого. Врач уточнила, что приступ длится от пары минут до получаса.

«Панические атаки сопровождаются чувством страха, учащенным сердцебиением, нехваткой воздуха, даже раздражением кишечника и страхом смерти», — отметила Милюкова.

Во время панической атаки необходимо расположиться максимально комфортно, выровнять дыхание, сконцентрировать внимание на нем.

«Здесь работают психологические методики, чтобы отвлечься. От приступа паники нельзя умереть. Это самое главное, что нужно запомнить», — говорит эксперт.

Если состояние длится больше месяца, стоит обратиться к специалисту, чтобы провести диагностику. С легкими случаями помогает справиться невролог или психолог, с тяжелыми — психиатр.

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