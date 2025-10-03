Пятница, 3 октября, 2025
6.3 C
Рязань
Кино и ТВ

От Кавказа до Кореи: Wink.ru представил премьеры середины осени 

Алексей Самохин
Фото: Wink

Онлайн-кинотеатр Wink.ru (совместное предприятие «Ростелекома» и НМГ) подготовил для зрителей разнообразную программу премьер на середину осени. В октябре на платформе выйдут продолжения популярных отечественных проектов, новые криминальные комедии и яркие зарубежные фильмы.

Премьеры Wink Originals

Линейка Wink Originals порадует зрителей сразу несколькими громкими премьерами.

  • «Любопытная Варвара. Второй сезон» (6+)
    • Продолжение детского комедийно-детективного сериала стартовало 2 октября.
    • Юная сыщица Варвара Смородина с семьей (бабушка — эксперт-криминалист и дедушка — следователь) отправляется на каникулы в регион Кавказских Минеральных Вод (Пятигорск, Кисловодск, Железноводск).
    • Варвару ждут новые загадочные дела: от зловещей «Собаки Баскервилей» до необычного преступления на съемках «Героя нашего времени». У юной сыщицы также появится конкурентка — Ангелина Абрикосова.
    • В ролях: Полина Айнутдинова, Людмила Артемьева, Виктор Бычков и другие.
  • «Нам покер» (18+)
    • Премьера криминальной комедии от режиссера Рустама Ильясова («Трудные подростки») состоится 23 октября.
    • Сюжет: трое соседей по питерской квартире — Витя, Ега и Бек — решают заработать легкие деньги, открыв покерный клуб на дому. Их бизнес стремительно разрастается в подпольную игровую империю после того, как клиент, оказавшийся сотрудником ОБЭП, делает их «партнерами».
    • В главных ролях: Саша Бортич, Артем Кошман, Тимофей Елецкий и другие.
    • Важно: Специально для проекта запущен ресурс Намнепокер.рф для помощи людям, страдающим лудоманией.
  • «Тысяча “нет” и одно “да”» (18+)
    • В октябре также ожидается премьера мелодрамы от продюсера Жоры Крыжовникова. Дата будет объявлена дополнительно.

Зарубежные новинки в октябре

В рамках рубрики «Кино в гостях» Wink.ru представит зарубежные ленты разных жанров.

«Всеведущий читатель» (18+)

  • Фэнтези-боевик из Южной Кореи уже доступен со 2 октября.
  • Обычный офисный работник Ким Док-ча внезапно оказывается внутри сюжета своего любимого веб-романа о конце света. Только он, дочитавший книгу, способен предсказать катастрофы и изменить финал.
  • «Те еще каникулы или отпуск на все сто» (12+)
    • Испанская комедия о взаимоотношениях поколений стартовала 2 октября.
    • Бабушка и дедушка (Мануэла и Хосе) отменяют отпуск ради внуков, но, узнав, что дети обманули их ради поездки на Бали, решают показать внукам, кто в доме хозяин.
  • «Пятачок. Кровь и желуди» (18+)
    • Британский фильм ужасов выйдет 6 октября.
    • Компания девушек в загородном доме сталкивается с легендарным свиноголовым монстром по прозвищу Пятачок, который начинает кровавую жатву.
  • «Она сказала “Да!”» (18+)
    • Комедийная мелодрама из Великобритании.
    • Три сестры (Кэтрин, Виктория и Джорджина) возвращаются домой, узнав, что их мама снова выходит замуж. Зрителей ждут яркие эмоции и пикантные секреты. В ролях Скарлетт Йоханссон, Сиенна Миллер и Эмили Бичем.

Даты цифровых премьер могут быть изменены по инициативе правообладателей.

Реклама: ПАО «Ростелеком», ИНН: 7707049388, erid: 2Vtzqwjy1fT

Самые читаемые материалы

Культура и события

Кто из звёзд выступит в Константинове на Есенинском празднике 4 октября

На праздник в Рязанскую область приедут известные артисты.
Культура и события

130-летие Сергея Есенина в Константинове: как добраться, афиша всероссийского праздника

Редакция 7info представляет подробный гид по программе есенинского торжества, которое пройдёт 4 и 5 октября.
Новости России

«Царьград»: Россия получила козырь против ракет Tomahawk благодаря КНДР

В руках российской армии может оказаться оружие из Северной...
Новости мира

План Трампа рухнул: почему «Томагавки» оказались блефом для Украины 

Планы Трампа трещат по швам: почему «Томагавки» для Киева оказались блефом, а Европа перешла к «кредитам за русский счёт»
Новости России

Русской Одессе быть! Битва за город решит исход СВО — эксперты

Альянс намерен цепляться за «жемчужину у моря», поскольку выход Украины к Чёрному морю является основой её политической и экономической значимости.

Последние новости

В Касимовском округе завершается капремонт моста через Сынтулку

По информации правительства Рязанской области, объект планируется сдать в эксплуатацию в октябре текущего года.

Рязанка пожаловалась на расселённые дома, мимо которых страшно ходить

В этих пустующих домах постоянно кто-то находится!

ФСБ завершила расследование дела о публичном оправдании терроризма в Рязани

Следствием установлено, что обвиняемый, который является приверженцем праворадикальной идеологии, разместил в Telegram серию публикаций. Эти материалы были направлены на публичное оправдание террористической деятельности украинских националистических формирований.

Российские туристы рассказали, почему больше не вернутся в Абхазию

Туристы из России все чаще жалуются на отдых в...

Под Рязанью откроют памятник участникам СВО

Мемориал станет знаком уважения и признания тем, кто сражался и продолжает сражаться за Родину.

В Свердловской области осквернили кладбище и порвали флаги России

Вандалы осквернили Никольское кладбище в Реже Свердловской области, пишет...

Рязанцы продолжают собирать грибы в октябре

Судя по отзывам, лес в начале октября — «живой, есть все зеленухи, подосиновики, не живые белые и, конечно, лисички». 

«Ростелеком» представил портрет пользователя домашнего интернета

К неофициальному Дню интернета, который отмечается в России 30 сентября, «Ростелеком» представил портрет типичного пользователя домашнего интернета компании, а также сравнил предпочтения абонентов

Опубликовано обновлённое расписание бесплатных автобусов до с. Константиново 4 и 5 октября

Государственный музей-заповедник С.А. Есенина опубликовал обновленное расписание бесплатного транспорта...

В Рязанской области прошла проверка обновленной системы оповещения населения

На сегодняшний день в областном центре работает 110 точек оповещения. К концу года, после завершения всех работ, общий охват населения Рязанской области системой оповещения составит 75,8%.

«Летит очень жестко»: Шарий рассказал о массированном ударе по Украине

Российские войска ночью нанесли массированный удар по военным объектам...

На Украине заявили об исчезновении мэра Киева Кличко

Руководитель военной администрации Киева Тимур Ткаченко заявил в соцсетях...

«Мама, я жива»: умер самый известный незаконно осужденный россиянин Медков

В ставропольском селе Китаевское умер  Дмитрий Медков, которого считают...

Умер актёр Сергей Рыбин

В фильмографии Рыбина 30 работ в 29 проектах. Он снимался в сериалах «Условный мент», «Тайны следствия», «Великолепная пятёрка» и других. 

Трое солдат из Рязанской области вернулись из украинского плена

Об этом написала в телеграм-канале уполномоченный по правам человека в Рязанской области Наталья Епихина.