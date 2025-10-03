От Кавказа до Кореи: Wink.ru представил премьеры середины осени 

Онлайн-кинотеатр Wink.ru (совместное предприятие «Ростелекома» и НМГ) подготовил для зрителей разнообразную программу премьер на середину осени. В октябре на платформе выйдут продолжения популярных отечественных проектов, новые криминальные комедии и яркие зарубежные фильмы.

Премьеры Wink Originals

Линейка Wink Originals порадует зрителей сразу несколькими громкими премьерами.

«Любопытная Варвара. Второй сезон» (6+) Продолжение детского комедийно-детективного сериала стартовало 2 октября . Юная сыщица Варвара Смородина с семьей (бабушка — эксперт-криминалист и дедушка — следователь) отправляется на каникулы в регион Кавказских Минеральных Вод (Пятигорск, Кисловодск, Железноводск). Варвару ждут новые загадочные дела: от зловещей «Собаки Баскервилей» до необычного преступления на съемках «Героя нашего времени». У юной сыщицы также появится конкурентка — Ангелина Абрикосова. В ролях: Полина Айнутдинова, Людмила Артемьева, Виктор Бычков и другие.

«Нам покер» (18+) Премьера криминальной комедии от режиссера Рустама Ильясова («Трудные подростки») состоится 23 октября. Сюжет: трое соседей по питерской квартире — Витя, Ега и Бек — решают заработать легкие деньги, открыв покерный клуб на дому. Их бизнес стремительно разрастается в подпольную игровую империю после того, как клиент, оказавшийся сотрудником ОБЭП, делает их «партнерами». В главных ролях: Саша Бортич, Артем Кошман, Тимофей Елецкий и другие. Важно: Специально для проекта запущен ресурс Намнепокер.рф для помощи людям, страдающим лудоманией.

«Тысяча “нет” и одно “да”» (18+) В октябре также ожидается премьера мелодрамы от продюсера Жоры Крыжовникова . Дата будет объявлена дополнительно.



Зарубежные новинки в октябре

В рамках рубрики «Кино в гостях» Wink.ru представит зарубежные ленты разных жанров.

«Всеведущий читатель» (18+)

Фэнтези-боевик из Южной Кореи уже доступен со 2 октября.

Обычный офисный работник Ким Док-ча внезапно оказывается внутри сюжета своего любимого веб-романа о конце света. Только он, дочитавший книгу, способен предсказать катастрофы и изменить финал.

«Те еще каникулы или отпуск на все сто» (12+) Испанская комедия о взаимоотношениях поколений стартовала 2 октября. Бабушка и дедушка (Мануэла и Хосе) отменяют отпуск ради внуков, но, узнав, что дети обманули их ради поездки на Бали, решают показать внукам, кто в доме хозяин.

«Пятачок. Кровь и желуди» (18+) Британский фильм ужасов выйдет 6 октября. Компания девушек в загородном доме сталкивается с легендарным свиноголовым монстром по прозвищу Пятачок, который начинает кровавую жатву.

«Она сказала “Да!”» (18+) Комедийная мелодрама из Великобритании. Три сестры (Кэтрин, Виктория и Джорджина) возвращаются домой, узнав, что их мама снова выходит замуж. Зрителей ждут яркие эмоции и пикантные секреты. В ролях Скарлетт Йоханссон, Сиенна Миллер и Эмили Бичем.



Даты цифровых премьер могут быть изменены по инициативе правообладателей.