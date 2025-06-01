«От грохота подпрыгнули»: брянцы раскрыли детали обрушения моста на поезд

Жители поселка Выгоничи Брянской области проснулись от грохота из-за обрушения моста на пассажирский поезд Климов — Москва, рассказал «АиФ» местный житель Юрий.

Трагедия произошла вечером 31 мая. В результате ЧП с рельс сошли локомотив и вагоны. По последним данным, семь человек погибли, еще 66 пострадали. Как отметил губернатор Александр Богомаз, причиной случившегося стал подрыв.

«В поселке было слышно два громких звука, напоминающих взрыв, так что подпрыгнуло полпоселка», — привело издание его слова.

Жители населенного пункта рассказали, что мост был новым, о закрытии или ремонте никто не говорил.

Очевидцы добавили, что строение было в отличном состоянии.