От чего можно умереть во сне, рассказал терапевт Тарасов

Супруга солиста музыкальной группы «Челси» Алексея Корзина Екатерина внезапно умерла во сне. Женщине было всего 34 года. По словам певца, при жизни у неё не наблюдалось серьёзных проблем со здоровьем. Окончательная причина смерти станет известна после завершения всех необходимых анализов. Между тем врач-терапевт Евгений Тарасов в беседе с изданием «Вечерняя Москва» назвал возможные причины внезапной смерти во сне.

Сердечно-сосудистые заболевания

Наиболее частая причина внезапной смерти ночью — болезни сердца и сосудов. Речь идёт о гипертонии, инфаркте миокарда, ишемической болезни сердца, аритмии, тахикардии и фибрилляции предсердий.

— Во время сна снижается частота сердечных сокращений. У людей с хроническими нарушениями это может спровоцировать остановку сердца, — отметил врач.

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Инсульт

Опасность представляет и острое нарушение мозгового кровообращения. Инсульт может произойти ночью, а помощь, как подчеркнул специалист, требуется экстренная — в течение первых минут.

— Во сне человек не может сообщить о своём состоянии. Нарушения речи, движения, координации остаются незамеченными. Из-за этого теряется драгоценное время, и последствия могут быть необратимыми, — объяснил Тарасов.

Эпилепсия

Смерть во сне также может быть следствием эпилептического припадка. В некоторых случаях при приступе возможна остановка дыхания. Человек может задохнуться, не придя в сознание.

Апноэ

Речь идёт о синдроме обструктивного апноэ сна — нарушении, при котором происходят кратковременные остановки дыхания. По словам терапевта, такие задержки дыхания могут длиться от нескольких секунд до минуты и более.

— При этом организм испытывает кислородное голодание. В тяжёлых случаях это может привести к летальному исходу, особенно если апноэ остаётся не диагностированным и не лечится, — добавил специалист.

По словам эксперта, многие потенциально смертельно опасные состояния поддаются лечению или контролю. Регулярные обследования, своевременное обращение к врачу и внимательное отношение к собственному самочувствию значительно снижают риски.