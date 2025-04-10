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Здоровье

От чего можно умереть во сне, рассказал терапевт Тарасов

Алексей Самохин

Супруга солиста музыкальной группы «Челси» Алексея Корзина Екатерина внезапно умерла во сне. Женщине было всего 34 года. По словам певца, при жизни у неё не наблюдалось серьёзных проблем со здоровьем. Окончательная причина смерти станет известна после завершения всех необходимых анализов. Между тем врач-терапевт Евгений Тарасов в беседе с изданием «Вечерняя Москва» назвал возможные причины внезапной смерти во сне.

Сердечно-сосудистые заболевания

Наиболее частая причина внезапной смерти ночью — болезни сердца и сосудов. Речь идёт о гипертонии, инфаркте миокарда, ишемической болезни сердца, аритмии, тахикардии и фибрилляции предсердий.

— Во время сна снижается частота сердечных сокращений. У людей с хроническими нарушениями это может спровоцировать остановку сердца, — отметил врач.

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Инсульт

Опасность представляет и острое нарушение мозгового кровообращения. Инсульт может произойти ночью, а помощь, как подчеркнул специалист, требуется экстренная — в течение первых минут.

— Во сне человек не может сообщить о своём состоянии. Нарушения речи, движения, координации остаются незамеченными. Из-за этого теряется драгоценное время, и последствия могут быть необратимыми, — объяснил Тарасов.

Эпилепсия

Смерть во сне также может быть следствием эпилептического припадка. В некоторых случаях при приступе возможна остановка дыхания. Человек может задохнуться, не придя в сознание.

Апноэ

Речь идёт о синдроме обструктивного апноэ сна — нарушении, при котором происходят кратковременные остановки дыхания. По словам терапевта, такие задержки дыхания могут длиться от нескольких секунд до минуты и более.

— При этом организм испытывает кислородное голодание. В тяжёлых случаях это может привести к летальному исходу, особенно если апноэ остаётся не диагностированным и не лечится, — добавил специалист.

По словам эксперта, многие потенциально смертельно опасные состояния поддаются лечению или контролю. Регулярные обследования, своевременное обращение к врачу и внимательное отношение к собственному самочувствию значительно снижают риски.

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