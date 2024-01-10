От бумажных проездных в Рязани откажутся с 1 апреля

С 1 апреля в Рязани откажутся от бумажных проездных, проезд можно будет оплачивать с помощью Единой цифровой карты (ЕЦК) жителя Рязанской области.

По данным ГТРК «Ока», сроки отмены проездных перенесли, чтобы дать рязанцам спокойной оформить ЕЦК. Заявки на её получение подали более 20 тысяч человек.

Использовать ЕЦК для проезда можно в трёх вариантах:

как проездной билет: «Школьный», «Студенческий», «Льготный», «Городской»,

как «электронный кошелек», его можно применять независимо от льготного статуса,

как обычную банковскую карту для оплаты проезда.

Чтобы воспользоваться проездным билетом или электронным кошельком на ЕЦК для оплаты проезда необходимо пополнить транспортное приложение, сообщается на сайте проекта.