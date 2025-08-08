От 480 граммов до 4,8 кг: в Рязани рассказали о рекордных родах 

В июле в Рязанском перинатальном центре родилось рекордное с начала 2025 года количество малышей — 426. Об этом говорится в сообщении на странице медицинского учреждения ВКонтакте.

Мальчиков было больше, чем девочек — 223 против 203.

Максимальным оказалось и число сразу дважды мам: у 11 рязанок произошли многоплодные роды.

Самая маленькая малышка при рождении весила 480 граммов, максимальный вес одного из новорождённых — 4790 граммов.

Всего с начала года в перинаталке появились на свет 2723 малыша — 1399 мальчиков и 1324 девочки.