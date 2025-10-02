От +18°С днем до -1°С ночью: рязанцам рассказали о погоде в ближайшие дни

Гидрометцентр опубликовал прогноз погоды в Рязанской области на 3 и 4 октября. В ближайшие дни ожидается тёплая и сухая погода, ночью возможны заморозки.

3 октября, пятница

Ожидается переменная облачность, без осадков. Ветер: Восточный, 4–9 м/с.

Ночью температура воздуха опустится до –1…+4°С (в Рязани 0…+2°С). Днём воздух прогреется до +12…+17°С (в Рязани +14…+16°С).

4 октября, суббота

Переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер: Юго-восточный, 5–10 м/с.

Ночью прогнозируется +1…+6°С (в Рязани +3…+5°С). Днём столбики термометров поднимутся до +13…+18°С (в Рязани +14…+16°С).

Погода благосклонна к рязанцам и гостям города, которые приедут на празднования 130-летия со дня рождения поэта Сергея Есенина. Обязательно ознакомьтесь с нашими материалами, чтобы решить, какие мероприятия стоит посетить.

