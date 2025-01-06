Освобождение Курахово: значение для фронта и «эффект домино»

Российская армия освободила крупный населённый пункт юго-западной части Донбасса — город Курахово. О завершении штурма, который начался в сентябре 2024 года, сообщили в Министерстве обороны РФ. Это событие может привести к серьёзным изменениям на фронте, включая возможное дальнейшее ослабление оборонительных позиций ВСУ на Донецком направлении, считает военный обозреватель «Газеты.Ru», полковник в отставке Михаил Ходаренок.

Значение Курахово

Курахово — это ключевой населённый пункт, расположенный в 46 км от Донецка и в 30 км южнее Покровска. До начала конфликта, в 2022 году, в городе проживало 18,2 тысячи человек. Кроме того, здесь находится крупный объект энергетической инфраструктуры — Кураховская ТЭС мощностью 1527 МВт.

Этот город был превращён ВСУ в мощный укреплённый район с сетью долговременных огневых точек и подземных коммуникаций. Курахово защищали 26 батальонов общей численностью более 15 тысяч военнослужащих, включая танковые и артиллерийские подразделения. ВСУ сосредоточили здесь значительные ресурсы, включая элитные подразделения.

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С потерей Курахово ВСУ лишаются возможности обстреливать артиллерией жилые кварталы Донецка, столицы ДНР. Также утрата этого логистического узла существенно затрудняет снабжение украинских войск на Донецком направлении.

Потери ВСУ и итоги штурма

В ходе боёв за Курахово противник понёс тяжёлые потери. По данным Минобороны РФ, украинская армия утратила:

Более 80% личного состава , что составляет свыше 12 тысяч человек;

, что составляет свыше 12 тысяч человек; Около трёх тысяч единиц военной техники, включая 40 танков и боевых бронированных машин.

После ожесточённых уличных боёв российские войска полностью овладели городом, открыв перед собой оперативный простор. Минобороны РФ особо отметило мужество военнослужащих 5-й и 110-й мотострелковых бригад, проявивших героизм при освобождении города.

«Эффект домино»: к чему может привести падение Курахово

По мнению военных экспертов, овладение Курахово может стать катализатором для дальнейшего наступления российской армии. Освобождение этого населённого пункта способно вызвать так называемый «эффект домино», в результате которого падут и другие ключевые узлы обороны ВСУ на Донецком направлении, включая:

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Часов Яр ,

, Торецк ,

, Покровск.

Эти города составляют линию оборонительных укреплений ВСУ. Как отмечают военные аналитики, после их потери украинская армия окажется в крайне сложном положении. Местность за этой линией до самого Днепра лишена крупных населённых пунктов и естественных укрытий, таких как лесные массивы, что значительно осложняет ведение оборонительных боёв. В условиях осенне-зимнего периода укрепиться на открытых территориях степного юга Украины становится практически невозможно.

Ситуация на Донецком направлении для ВСУ продолжает ухудшаться. С начала 2024 года украинская армия уже утратила ключевые опорные пункты, такие как:

Авдеевка ,

, Угледар — который украинские аналитики называли «неприступным бастионом»,

— который украинские аналитики называли «неприступным бастионом», Селидово.

Курахово стало следующей крупной потерей для ВСУ. После этих поражений фронт ВСУ на юге Донецкого направления оказался значительно ослаблен.

Исторические параллели

Военный обозреватель Михаил Ходаренок отмечает историческую аналогию с событиями Великой Отечественной войны. Во время освобождения Донбасса Красной Армией в 1943 году немецкий Вермахт предпочёл отойти за Днепр, не пытаясь удерживать линии в условиях степной местности. На открытой территории, особенно в осенне-зимний период, выстраивать эффективную оборону крайне сложно.

Современные реалии создают аналогичную ситуацию: ВСУ будет непросто организовать новую линию обороны на территории, где отсутствуют естественные укрытия и крупные населённые пункты, которые могли бы быть использованы как укреплённые районы.

Падение Курахово стало важным стратегическим успехом российской армии, открывшим возможности для дальнейшего наступления на Донецком направлении. Потеря этого города ослабляет систему обороны ВСУ, лишая их ключевого логистического узла и создавая предпосылки для «эффекта домино», который может привести к освобождению других населённых пунктов. Сложившаяся ситуация ставит ВСУ в крайне затруднительное положение, особенно в условиях открытой степной местности, где возможности для обороны ограничены.