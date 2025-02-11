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Спорт

Освещение на стадионе «Локомотив» в Рязани появится до 31 июля

Алексей Самохин

В Рязани продолжается реконструкция освещения на стадионе «Локомотив». По контракту работы должны завершиться до 31 июля 2025 года, сообщает пресс-служба администрации города.

Начальник управления по физической культуре и массовому спорту администрации Рязани Кирилл Сосунов оценил темпы реконструкции. На сегодняшний день подрядчик залил фундамент и заземлил закладные под мачты освещения, вырыл траншеи и выполнил укладку труб для прокладок кабелей.

На этой неделе на стадион будут доставлены мачты освещения. Работы идут в четком соответствии с графиком.

Освещение на стадионе «Локомотив» в Рязани появится до 31 июля На сегодняшний день подрядчик залил фундамент и заземлил закладные под мачты освещения, вырыл траншеи и выполнил укладку труб для прокладок кабелей.
Освещение на стадионе «Локомотив» в Рязани появится до 31 июля На сегодняшний день подрядчик залил фундамент и заземлил закладные под мачты освещения, вырыл траншеи и выполнил укладку труб для прокладок кабелей.
Освещение на стадионе «Локомотив» в Рязани появится до 31 июля На сегодняшний день подрядчик залил фундамент и заземлил закладные под мачты освещения, вырыл траншеи и выполнил укладку труб для прокладок кабелей.
Освещение на стадионе «Локомотив» в Рязани появится до 31 июля На сегодняшний день подрядчик залил фундамент и заземлил закладные под мачты освещения, вырыл траншеи и выполнил укладку труб для прокладок кабелей.

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