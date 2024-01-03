Осуждённый за взятку экс-начальник МВД по Екатеринбургу Трифонов погиб на СВО

Во время специальной военной операции погиб осуждённый за взятку бывший начальник управления МВД по Екатеринбургу Игорь Трифонов, сообщает «Московский комсомолец».

О гибели экс-полицейского сообщила адвокат Ольга Кезик. Обстоятельства смерти Трифонова пока неизвестны.

Трифонова обвинили в том, что он в 2015 году получил взятку в размере 7,5 млн рублей за возбуждение уголовного дела в пользу банка «Кольцо Урала». Его задержали в Москве сотрудники ФСБ, пишет портал E1.ru.

Сам Трифонов обвинения отрицал, утверждал, что его оговорили.

По некоторым данным, Трифонов умер в конце декабря 2023 года. За участие в боевых действиях его наградили.