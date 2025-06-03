Осуждён сотрудник рязанского завода, укравший миллион рублей

Вступил в законную силу приговор Московского районного суда города Рязани в отношении сотрудника ПАО завод «Красное знамя». Он признан виновным в совершении преступления по части 4 статьи 159 УК РФ — мошенничество в особо крупном размере.

Как установлено следствием, мужчина с целью незаконного обогащения предоставлял на предприятие фиктивные документы финансовой отчетности. Таким образом он похитил средства завода на сумму свыше одного миллиона рублей.

Преступление было выявлено в 2024 году сотрудниками УФСБ России по Рязанской области. Уголовное дело расследовалось УМВД России по региону.

Суд назначил обвиняемому наказание — 4 года лишения свободы условно с испытательным сроком 3 года и штрафом в размере 200 тысяч рублей. Кроме того, иск о возмещении причинённого предприятию ущерба удовлетворён в полном объеме.