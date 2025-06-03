Вторник, 3 июня, 2025
22.3 C
Рязань
Фото: УФСБ Рязанской области
Происшествия

Осуждён сотрудник рязанского завода, укравший миллион рублей

Алексей Самохин

Вступил в законную силу приговор Московского районного суда города Рязани в отношении сотрудника ПАО завод «Красное знамя». Он признан виновным в совершении преступления по части 4 статьи 159 УК РФ — мошенничество в особо крупном размере.

Как установлено следствием, мужчина с целью незаконного обогащения предоставлял на предприятие фиктивные документы финансовой отчетности. Таким образом он похитил средства завода на сумму свыше одного миллиона рублей.

Преступление было выявлено в 2024 году сотрудниками УФСБ России по Рязанской области. Уголовное дело расследовалось УМВД России по региону.

Суд назначил обвиняемому наказание — 4 года лишения свободы условно с испытательным сроком 3 года и штрафом в размере 200 тысяч рублей. Кроме того, иск о возмещении причинённого предприятию ущерба удовлетворён в полном объеме.

Вы можете читать наши материалы в соцсетях. Подписывайтесь, чтобы не пропустить!!! ВКонтакте, Telegram, Дзен, Одноклассники

Самые читаемые материалы

Новости России

«Это позор»: Сладков резко высказался о воскресной атаке ВСУ на Россию

Военный корреспондент Александр Сладков прокомментировал в телеграм-канале воскресную атаку...
Происшествия

После массовой атаки дронов на российские военные объекты начался розыск предпринимателя Тимофеева

По сообщению источника, именно ему принадлежали фуры с беспилотниками, которые задействовали в террористических действиях.
Происшествия

Водителя фуры, с помощью которой украинцы организовали атаку дронов в Рязани, допросили следователи

Мужчина рассказал, как так вышло, что он управлял фурой, которую задействовали для атаки военных объектов.
Новости России

Стали известны детали закладки взрывчатки на мосту под Брянском

По информации источника, мост проверяли 30 мая, тогда ничего подозрительного специалисты не нашли. Следовательно, взрывчатку установили 31 числа, в ночь на 1 июня она сдетонировала. 
Новости России

Что творится за ширмой: Азаров раскрыл правду о переговорах в Стамбуле

Сегодняшние переговоры России и Украины в Стамбуле были далеки от реального диалога и мира, больше напоминая "обмен документами", заявил бывший премьер-министр Украины (2010-2014) Николай Азаров

Последние новости

Спорт

Опубликована программа забега, посвященного Дню России

Жителей Рязани приглашают принять участие в физкультурно-оздоровительном мероприятии «Забег, посвященный Дню России», которое состоится 11 июня в Мемориальном парке.
Транспорт и дороги

Самый проблемный участок региональной дороги Ухолово – Ясенок – Ибердский планируют отремонтировать в 2025 году

Продолжается ремонт въездных трасс, в частности, на направлении «Тамбов – Шацк». Школьные маршруты являются приоритетом при формировании плана по ямочному ремонту.
Общество

В соцсетях распространяются фейки о ЧС в Рязанской области

Жители Рязанской области столкнулись с ложной информацией, активно распространяемой через закрытые аккаунты и паблики.
Происшествия

Установлены участники драки в рязанском троллейбусе

В Рязани полицейские установили личности четырёх человек, участвовавших в конфликте в троллейбусе пятого маршрута. Все доставлены в отдел полиции.
Новости России

Депутат ГД объяснила, почему она против смертной казни для мигрантов-насильников

Депутат Госдумы Светлана Бессараб заявила, что смертная казнь для мигрантов, осуждённых за насильственные преступления, недопустима из-за возможности судебных ошибок.
Новости России

Политолог раскрыл грустный смысл переговоров России и Украины

Переговоры между Россией и Украиной носят технический характер и не направлены на достижение мирного урегулирования.
Общество

В Рязани продолжается благоустройство улицы Мюнстерской

Ремонт ведется по графику и охватывает несколько этапов
Транспорт и дороги

В Рязани временно ограничат движение на улицах Сережина Гора и Бугровка

В Рязани 4 и 5 июня с 20:00 до 05:00 будет ограничено движение по улицам Сережина Гора и Бугровка из-за ремонтных работ. Водителям рекомендуют заранее планировать маршрут.