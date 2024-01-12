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Осужденный за покушение на губернатора Волгоградской области погиб на СВО

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В зоне проведения спецоперации погиб Иван Железников, осужденный за покушение на губернатора Волгоградской области Андрея Бочарова, пишет V1.RU.

Краснооктябрьский районный суд вынес ему приговор в 2020 году. По данным издания, Железников и его подельник в том числе пытались поджечь дом в поселке Латошинка, принадлежавший бизнесвумен Наталье Казачковой. В нем, как утверждается, жил глава Волгоградской области.

В итоге Железникову дали шесть с половиной лет колонии строгого режима.

После начала СВО он подписал контракт с ЧВК «Вагнер». В октябре 2022 года в возрасте 32 лет волгоградец погиб. Его похоронили на Моторном кладбище.

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