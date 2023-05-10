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Среда, 10 мая, 2023

Оставшиеся длинные каникулы в 2023 году в России

7info
People фото создан(а) yanalya - ru.freepik.com

В среду, 10 мая, в России началась короткая рабочая неделя. Для многих станет приятной новостью, что она не последняя сокращённая в этом году. Россиян ждут ещё 2 длинных праздничных выходных.

Первый уже через месяц. День России, 12 июня выпадает на понедельник, поэтому с 10 по 12 число будет 3 выходных дня.

Следующие длинные выходные — с 4 по 6 ноября. Благодаря праздничной субботе 4 числа, отдыхаем 3 дня подряд. Да ещё и пятница, 3 ноября — сокращённый рабочий день.

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