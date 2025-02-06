«Останутся всего четыре страны»: в Сети обсуждают странное предсказание «мужчины из 2987 года»

В Сети можно встретить множество рассказов о людях, утверждающих, что они попали в будущее, а затем переместились оттуда в настоящее целые или невредимые. Надо ли доверять их словам, сказать сложно. В любом случае это личное дело каждого. Тем не менее, один из последних материалов о путешествии в будущее и с рассказами о нём может заинтересовать тех, кто стремится узнать, каким будет наш мир через несколько десятков лет.

Журналисты одного из медиаресурсов опубликовали интервью с человеком, утверждающим, что он является «путешественником во времени». Мужчина якобы прибыл в настоящее время из 2987 года. Согласно его рассказу, его путешествие началось в 1987 году в Советском Союзе. В то время, группа ученых отправила его и нескольких других людей в XVII век с миссией исправить ошибки прошлого ради улучшения будущего цивилизации. Однако, как утверждает «путешественник», план оказался не безупречным и пошёл не по сценарию, в результате чего он оказался в будущем. Учёные случайно отправили группу на тысячу лет вперед, после чего ему удалось вернуться в настоящее время.

«Путешественник» поведал, что в той эпохе, в которой ему удалось оказаться, люди будут выглядеть совершенно иначе. Фактически они превратятся в нечто похожее на роботов. Люди будущего, по словам мужчины, будут одеты в металлическую одежду, передвигаться по воздуху. Кроме того, они отличаются холодным рассудком и постоянной занятостью. Из уст спикера также прозвучала мысль о том, что в будущем останется всего четыре страны:

— Мужчина сказал, что в мире будет существовать всего четыре страны. Это Азиатская федерация, Советский союз, Америка и РА (не расшифровано), — излагает в своей публикации издание TheDay. Реклама

Ещё одна интересная мысль от «путешественника»: в будущем люди смогут с лёгкостью летать на Марс. Красная планета к концу тысячелетия будет изучена и отлично обустроена для людей.

С уверенностью сказать, насколько эти сведения соотносятся с реальностью, сложно. Действительно ли был этот человек в будущем, или всё, сказанное им, является банальной выдумкой, подтвердить невозможно. Вместе с тем в Интернет-пространстве существует немало сообщений от таких же «путешественников», которые утверждают, что бывали в будущем и знают, каким оно будет.