Согласно расчётам Тамары Глобы, август 2023 года станет периодом планов и возможностей не только для конкретных людей, но и для целой страны. Прогноз популярного астролога передаёт Life.ru.

В предстоящем месяце Глоба советует сохранять бдительность и не упускать ни единого шанса.

– Конец лета – начало осени станет завершением определённого этапа для России и мира. Всё потому, что 2023-й считается годом Марса по европейскому календарю. В небесном танце звёзд и планет август становится роковым месяцем, несущим потенциал для формирования судеб наций и влияния на развитие всего земного шара. Мир полностью меняется, претерпевают трансформации цивилизация, экономика, психология, — считает астролог.

Также, по её словам, уже совсем скоро люди, у которых есть всё, останутся ни с чем. Перестройка начнётся ближе к концу августа.

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