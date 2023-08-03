Четверг, 3 августа, 2023
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«Останутся ни с чем»: Тамара Глоба предупредила Россию о масштабных трансформациях

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Изображение от www.slon.pics на Freepik

Согласно расчётам Тамары Глобы, август 2023 года станет периодом планов и возможностей не только для конкретных людей, но и для целой страны. Прогноз популярного астролога передаёт Life.ru.

В предстоящем месяце Глоба советует сохранять бдительность и не упускать ни единого шанса.

– Конец лета – начало осени станет завершением определённого этапа для России и мира. Всё потому, что 2023-й считается годом Марса по европейскому календарю. В небесном танце звёзд и планет август становится роковым месяцем, несущим потенциал для формирования судеб наций и влияния на развитие всего земного шара. Мир полностью меняется, претерпевают трансформации цивилизация, экономика, психология, — считает астролог.

Также, по её словам, уже совсем скоро люди, у которых есть всё, останутся ни с чем. Перестройка начнётся ближе к концу августа.

Ранее нумеролог Ирина Лидерман предупредила о мощнейшем астрологическом событии августа. В наступившем месяце открываются «Врата Льва». Что это сулит россиянам?

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