Согласно расчётам Тамары Глобы, август 2023 года станет периодом планов и возможностей не только для конкретных людей, но и для целой страны. Прогноз популярного астролога передаёт Life.ru.
В предстоящем месяце Глоба советует сохранять бдительность и не упускать ни единого шанса.
Также, по её словам, уже совсем скоро люди, у которых есть всё, останутся ни с чем. Перестройка начнётся ближе к концу августа.
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