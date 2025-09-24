Остановки «РЗЖБК» и «Завод САМ» переименуют в Рязани

Администрация Рязани сообщила о переименовании двух остановок общественного транспорта. Это решение было принято рабочей группой, которая рассматривает предложения по присвоению и изменению наименований остановочных пунктов города.
Согласно официальному постановлению, внесены следующие изменения:
- Остановка «РЗЖБК», расположенная рядом со зданием по адресу: г. Рязань, ул. Связи, д. 29, стр. 4, теперь будет называться «Завод Сателс».
- Остановка «Завод САМ», находящаяся возле здания по адресу: г. Рязань, ул. Есенина, д. 112, переименована в «Выставочный зал».