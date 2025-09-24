Среда, 24 сентября, 2025
10.5 C
Рязань
Транспорт и дороги

Остановки «РЗЖБК» и «Завод САМ» переименуют в Рязани

Анастасия Мериакри

Администрация Рязани сообщила о переименовании двух остановок общественного транспорта. Это решение было принято рабочей группой, которая рассматривает предложения по присвоению и изменению наименований остановочных пунктов города.

Согласно официальному постановлению, внесены следующие изменения:

  • Остановка «РЗЖБК», расположенная рядом со зданием по адресу: г. Рязань, ул. Связи, д. 29, стр. 4, теперь будет называться «Завод Сателс».
  • Остановка «Завод САМ», находящаяся возле здания по адресу: г. Рязань, ул. Есенина, д. 112, переименована в «Выставочный зал».

Самые читаемые материалы

Новости России

Замеченный над Одессой необычный беспилотник — предвестник мощнейшего удара по городу

Эксперты телеграм-канала «Хроника Гераней» предполагают, что над городом летал беспилотник «Италмас», производимый компанией Zala.
Новости России

Пришедшего менять паспорт жителя Екатеринбурга забрали на СВО

В Екатеринбурге 45-летнего Виталия Пяньковского, который пришел менять паспорт,...
Новости России

Россия нанесла ответный удар за атаку на Крым — досталось ВСУ и наёмникам 

По данным Минобороны РФ, удар был нанесен по нескольким целям.
Транспорт и дороги

В рязанском автобусе мать везла ребёнка стоявшего на поручне у окна 

Водитель автобуса сделал женщине замечание, но она не реагировала. 
Новости России

В России ответили на «озарение» Трампа по Украине анекдотом про падающий самолет

Высказывание президента США Дональда Трампа по спецоперации напоминает анекдот...

Последние новости

Новости России

«Забирай своего бойца»: вынесен приговор мигрантам, убившим участника СВО

Мосгорсуд вынесен троим уроженцам Киргизии, избившим до смерти участника...
Происшествия

Маршрутчик совершил обгон через двойную сплошную, ГАИ проводит проверку

Водитель общественного транспорта совершил обгон через двойную сплошную линию разметки, тем самым выехав на встречную полосу.
Новости России

Белгородцы пожаловались Гладкову на неработающую защиту от БПЛА

Жители Шебекино пожаловались губернатору Вячеславу Гладкову на неработающую защиту...
Новости России

Военкор Коц: Россия больше уважает погибших украинцев, чем Зеленский

Россия больше уважает погибших украинских военных, чем Владимир Зеленский,...
Происшествия

На Солотчинском шоссе перевернулся мусоровоз

ДТП произошло около комплекса «Некоторое царство».
Семья и отношения

В Рязани родилось 104 ребенка с помощью ЭКО, самый маленький из них весил 480 грамм

Благодаря ЭКО на свет появились 104 малыша, из них у шести женщин была многоплодная беременность.
Транспорт и дороги

В Рязани проведут капитальный ремонт семи улиц

На данный момент разработана конкурсная документация в рамках договоров на два года за счет субсидий из регионального бюджета.
Общество

С 1 октября изменится стоимость питания в школах Рязани

Таким образом, стоимость завтраков увеличилась на 7,99 руб. или 10,7%. Обеды повысили 7,55 руб. или 8,35%.