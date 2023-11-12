Воскресенье, 12 ноября, 2023
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Остановка общественного транспорта «Памятник Павлову» будет временно перенесена

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В связи с проведением работ по благоустройству Нижнего городского парка остановка общественного транспорта «Памятник Павлову» с 13 ноября 2023 года по сентябрь 2024 года будет находиться возле здания факультета русской филологии и национальной культуры Рязанского государственного университета имени С.А. Есенина (ул. Ленина, д. 20).

Изменения затронут автобусные маршруты №№ 7,7А, 11, 13, 17, 47М2, 49М2, 53М2, 62М2, 68М3, 73М2, 77М2 и троллейбусный маршрут №5. Установлены соответствующие дорожные знаки, сообщает администрация Рязани.

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