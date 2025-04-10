Останки рязанцев, погибших в 1942 году, перезахоронят

В Калужской области перезахоронят останки 1250 красноармейцев, 44 из них родом из Рязанской области. Об этом сообщает издательство «Пресса».

Поисковое объединение ВПК «Прорыв» сообщило, что проведет перезахоронение красноармейцев, которые погибли в феврале 1942 года в ходе Захаровской операции, 5 мая на воинском мемориале «Ивановское поле».

Список погибших уроженцев Рязанской области представлен ниже. Отмечается, что в данных могут быть неточности. Возможно, вы найдете в списке своих родственников, о судьбе которых вы не знали больше 80 лет.