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Общество

Останки рязанцев, погибших в 1942 году, перезахоронят

Анастасия Мериакри

В Калужской области перезахоронят останки 1250 красноармейцев, 44 из них родом из Рязанской области. Об этом сообщает издательство «Пресса».

Поисковое объединение ВПК «Прорыв» сообщило, что проведет перезахоронение красноармейцев, которые погибли в феврале 1942 года в ходе Захаровской операции, 5 мая на воинском мемориале «Ивановское поле».

Список погибших уроженцев Рязанской области представлен ниже. Отмечается, что в данных могут быть неточности. Возможно, вы найдете в списке своих родственников, о судьбе которых вы не знали больше 80 лет.

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Останки рязанцев, погибших в 1942 году, перезахоронят Поисковое объединение ВПК «Прорыв» сообщило, что проведет перезахоронение красноармейцев, которые погибли в феврале 1942 года в ходе Захаровской операции, на воинском мемориале «Ивановское поле».
Останки рязанцев, погибших в 1942 году, перезахоронят Поисковое объединение ВПК «Прорыв» сообщило, что проведет перезахоронение красноармейцев, которые погибли в феврале 1942 года в ходе Захаровской операции, на воинском мемориале «Ивановское поле».

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