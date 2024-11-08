Останки пропавшего два года назад шоумена Валерия Князева были обнаружены в лесу неподалёку от деревни Байгуши под Владимиром. Об этом сообщает «Зебра ТВ».

Валерий Князев был известен во Владимирской области как ведущий мероприятий, бывший руководитель концертного зала и сотрудник «Медиагруппы Европа». В день исчезновения он ушёл из дома в деревне Байгуши Судогодского района, после чего его местонахождение осталось неизвестным.

В ходе поисковых операций волонтёры отряда «ЛизаАлерт» обследовали обширные лесные территории.

Источник в правоохранительных органах сообщил журналистам, что останки были обнаружены около двух месяцев назад неподалеку от болота. Расследование установило, что смерть не носила криминального характера.

Похороны пройдут в Муроме 13 ноября.