Останки красноармейца погибшего в 1941 году захоронили в Рязанской области

В Рыбном 16 апреля на городском кладбище захоронили останки красноармейца Алексея Нистратова, погибшего в годы Великой Отечественной войны. Об этом сообщает издательство «Пресса».
Останки солдата нашли в июле 2024 года псковские поисковики, предположительно, они принадлежали Алексею Нистратову. В 1946 году Алексея разыскивала его сестра Анастасия.
Правительство Рязанской области нашли внучатую племянницу красноармейца Татьяну Лоханкову. Она со своими родственниками присутствовали на захоронении.
Алексей Нистратов родился в 1919 году в деревне Аблово Рыбновского района. В 1939 году пошел в армию. В августе 1941 года он погиб на Украине в звании ефрейтора-пограничника.
Захоронили Алексея Нистратова после отпевания под марш и залпы орудий. Специалисты Департамента Министерства обороны РФ передали медальон Алексея Нистратова родственникам.