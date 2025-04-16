Останки красноармейца погибшего в 1941 году захоронили в Рязанской области

В Рыбном 16 апреля на городском кладбище захоронили останки красноармейца Алексея Нистратова, погибшего в годы Великой Отечественной войны. Об этом сообщает издательство «Пресса».

Останки солдата нашли в июле 2024 года псковские поисковики, предположительно, они принадлежали Алексею Нистратову. В 1946 году Алексея разыскивала его сестра Анастасия.

Правительство Рязанской области нашли внучатую племянницу красноармейца Татьяну Лоханкову. Она со своими родственниками присутствовали на захоронении.

«Мы безмерно благодарны всем, кто участвовал в поисках, установлении личности нашего героя и помог доставить его останки на Родину, в родной Рыбновский район. Теперь мы сможем прийти поклониться ему и сказать спасибо, что встал на защиту нашей страны, нашей семьи. И, конечно, будем передавать память о нем из поколения в поколение и на его примере учить своих детей и внуков», — сказала Татьяна Лоханкова. Реклама

Алексей Нистратов родился в 1919 году в деревне Аблово Рыбновского района. В 1939 году пошел в армию. В августе 1941 года он погиб на Украине в звании ефрейтора-пограничника.

Захоронили Алексея Нистратова после отпевания под марш и залпы орудий. Специалисты Департамента Министерства обороны РФ передали медальон Алексея Нистратова родственникам.