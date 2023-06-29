«Останемся без воздуха»: Тамара Глоба рассказала о страшной опасности 2023 года

Популярный астролог Тамара Глоба в очередной раз дала прогноз на будущее. На этот раз она представила свои тревожные наблюдения о 2023 годе. По словам специалиста, мы переступили рубеж Эры Водолея, которая запустила глобальные изменения. Эти изменения сильно ударят по людям именно в 2023 году.

В эфире программы «Прямой эфир» на канале Россия 1 она заявила: совсем скоро люди могут в прямом смысле слова остаться без воздуха. Причиной тому станут серьёзные проблемы с экологией:

– Что значит останемся без воздуха? Помните 2010-й в Москве, когда горели торфяники. Люди ведь на протяжении многих лет пытаются покорить землю и воду, построив гидроэлектростанции, различные сооружения. Но никто не думает о будущем, — заметила Глоба.

Именно из-за этого в различных странах бушуют пожары, где-то происходят затопления, а где-то — землетрясения. Природа как бы намекает нам, что надо остановится, иначе может случиться непоправимое, уверяет астролог.