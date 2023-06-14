Осталось 108 дней: провидица Мишина озвучила вероятную дату окончания СВО

Популярная провидица Инна Мишина в интервью интернет-изданию «Подмосковье сегодня» сделала громкий прогноз на окончание спецоперации на Украине. Она назвала, по её мнению, точную дату, когда противостояние завершится.

Мишина призналась: в недавнем сне ей явился старец и сказал, что от 24 февраля 2022 года нужно отсчитать 666 дней. СВО может завершиться 26 сентября, и до её окончания осталось 108 дней. В этот день свои позиции сдаст президент Украины Владимир Зеленский, США признают всю мощь, величие России, а также свою немощь перед нашей страной: