Особый противопожарный режим введут в муниципалитетах Рязанской области с 9 июля. Соответствующее письмо пришло главам администраций районов и городских округов от Рустама Халикова. Об этом сообщает телеграм-канал «ЖКХИНФО 62».

В период с 9 по 13 июля 2025 года на территории Рязанской области ожидается аномально жаркая и сухая погода с порывистым ветром. Прогнозируется высокий класс пожарной опасности. В целях недопущения перехода природных пожаров на населенные пункты с 9 июля вводится особый противопожарный режим.

Противопожарный режим продлится в муниципалитетах Рязанской области до особого распоряжения.