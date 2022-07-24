Основные правила ухода за садовыми цветами. Что важно помнить?

В 2009 году флористический союз России утвердил единые стандарты профессии, выбрав ключевой датой время буйного цветения – 24 июля. Так и появился День флориста.

Флористика – это искусство сочетать и радовать глаз яркими красками и насыщенными ароматами, воплощая живое произведение искусства посредством вкусовых предпочтений: бархатная роза и застенчивые фиалки, благоухающая лилия и склонный к мании величия нарцисс… Свадьба, день рождения, долгожданная встреча – ни один праздник сегодня не обходится без цветочной комбинации, зачастую несущую в себе смысловой подтекст и символизм.

Родоначальниками этой профессии называют египтян – в эпоху Древнего Египта, наполненную божественной мифологией, в ритуальную часть всегда входило обильное посыпание жертвенного стола лепестками цветов; именно в Египте появились прототипы нынешних ваз – сосуды с множеством небольших отверстий, а одним из основных атрибутов гробниц считались венки. Римляне и греки использовали представителей флоры в качестве декораций для залов, одежды. В Японии возникло свое ответвление – «икебана» — «оживление цветов» — композиция из сухих веток, цветов и растений.

Сам себе флорист

Для всех, кто предпочитает создавать экспозиции прямо на клумбе, стоит не забывать о простых истинах:

полив в зависимости от растения (количество воды);

убирать отцветшие части (срезать) – тогда цветение будет более обильное;

летом держать землю в рыхлом состоянии – чтобы больше воздуха проникало в почву к корням растений (нуждаются в кислороде);

знать какие растения светолюбивые/теневыносливые (папоротниковые – только в тени, роза – на солнце; календула и ноготки – только на солнце, бадан – и в тени (цветет дважды) и на солнце и т.д.);

убирать сорняки;

удобрять.

Рекомендуется срезать осенью и утеплить (укрыть картоном, срезанными частями растений – только здоровыми и без семян). Подкормить фосфорно-калийными удобрениями – «осенние удобрения»– делают растения более устойчивым к неблагоприятным природным условиям (подготовка к зиме) – в начале сентября (в конце августа). Зимой укрыть снегом. По весне снимать «укрытие» (утепление) постепенно, слой за слоем, во избежание переохлаждения

Об удобрениях

В нечерноземной полосе (к коей относится и Рязанская область), почвы дерново-подзолистые, в которых крайне небольшое содержание необходимых микроэлементов и полезных веществ (особенно азота) для использования в сельском хозяйстве. По этой причине необходимо применять различные удобрения, чтобы поддерживать нужный для культивирования баланс, но в определенных пропорциях, дабы не навредить культурам и не нанести вред здоровью человека (если говорить о плодах).

Аммиачная селитра (аммиачка) — работает при низких температурах; основным составляющим веществом является азот, который способствует нарастанию зеленой массы растения – стеблей и листьев – своего рода «подкормка для цветов». Когда сходит снег – талая вода уносит к корням питательные элементы удобрения, при получении солнечного тепла растение быстро трогается в рост.

Нитрофоска – азот, фосфор и калий – фосфор и калий воздействуют на плоды и цветения – увеличивает их количество — в этих удобрениях азот в сбалансированной форме.

Удобрения природного происхождения (исключая промышленное производство) – это навоз, перегной (разложившиеся органические вещества) – прямой источник азота, который образуется из растений – когда те разлагаются в почве.