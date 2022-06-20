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Понедельник, 20 июня, 2022

Основной этап ЕГЭ продолжается в Рязанской области

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Татьяна Проводина

Основной этап ЕГЭ продолжается в Рязанской области

О ходе проведения экзамена сообщает Министерство образования и молодёжной политики региона, – говорится на сайте областного правительства.

20 и 21 июня выпускники одиннадцатых классов сдают информатику и информационно-коммуникационные технологии. Участвуют в экзамене 685 учащихся.

20 июня информатику и ИКТ сдают 372 выпускника. В Рязанской области подготовлено 15 пунктов проведения ЕГЭ — 10 в областном центре и 5 в других муниципальных образованиях. В работе пунктов участвуют 43 общественных наблюдателя.

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