Основной этап ЕГЭ продолжается в Рязанской области

О ходе проведения экзамена сообщает Министерство образования и молодёжной политики региона, – говорится на сайте областного правительства.

20 и 21 июня выпускники одиннадцатых классов сдают информатику и информационно-коммуникационные технологии. Участвуют в экзамене 685 учащихся.

20 июня информатику и ИКТ сдают 372 выпускника. В Рязанской области подготовлено 15 пунктов проведения ЕГЭ — 10 в областном центре и 5 в других муниципальных образованиях. В работе пунктов участвуют 43 общественных наблюдателя.