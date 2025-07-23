Основатель тату-студии «Лаборатория боли» разбился насмерть на мотоцикле 

В ДТП на трассе М-5 «Урал» под Рязанью погиб 44-летний основатель тату-студии «Лаборатория боли» Анатолий Добрынкин. Об этом, ссылаясь на знакомых Анатолия, сообщает РЗН. Инфо.

По данным Госавтоинспекции, ДТП произошло днём 18 июля на 244-м километре автодороги М-5. 44-летний житель Рязани, ехавший за рулем мотоцикла «Кавасаки», не справился с управлением и врезался в разделительное ограждение. От полученных травм мотоциклист скончался на месте.

Фото с места гибели Анатолия Добрынкина, t.me/gibdd062

Добрынкина похоронили 20 июля на Тюшевском кладбище в Рыбновском районе.

В соцсети сообщается, что тату-студия «Лаборатория боли» закрылась после смерти основателя.