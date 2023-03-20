Понедельник, 20 марта, 2023
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Основатель группы Cream Soda Дмитрий Свиргунов пропал без вести под Ярославлем

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Основатель группы Cream Soda («Плачу на техно», «Никаких больше вечеринок») и техно-проекта Locked Club Дмитрий Свиргунов пропал без вести под Ярославлем. Об этом сообщает телеграм-канал Baza.

По данным источника, компания, в которой находился Свиргунов, провалилась под лёд на Волге. Инцидент случился ночью 20 марта в районе села Диево-Городище.

Группа из 12 человек вышла на реку, чтобы перейти на другой берег. Сообщается, что у этих людей была своеобразная традиция в зимнее время переходить Волгу раз или два в месяц. На обратном пути пять человек упали в воду.

Одну из девушек друзья вытащили сразу. Ещё один сумел зацепиться за льдину. Позднее мужчину подняли спасатели, но несмотря на реанимационные мероприятия, он умер от переохлаждения.

Свиргунов и его брат Роман, а также ещё один мужчина числится пропавшими без вести.

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