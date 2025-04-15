Осложнения после ковида оставили мужчину без глаза и части черепа

Онколог-хирург Юлия Шубина рассказала на своей странице ВКонтакте о тяжёлых последствиях коронавируса, с которыми столкнулся её пациент.
COVID-19, перенесённый им четыре года назад, дал серьёзные осложнения — развилось грибковое поражение костей лица.
Пациент обращался в разные клиники, но везде слышал одно: «Ничем не можем помочь». Исключением стал клинический госпиталь «Мать и дитя», где его случай взяли в работу.
Команда специалистов, включая саму Шубину, её коллегу Родиона Лутовинина, анестезиологов и микрохирургов, несколько месяцев искала выход. Медики взвешивали риски и просчитывали каждую деталь.
Пациенту провели уникальную операцию с применением микрососудистой хирургии. Удалили повреждённый глаз, рассекли рубцы, высвободили ткани, изнутри отсепарировали нос.
Из широчайшей мышцы спины с подкожной клетчаткой врачи сформировали объёмный лоскут и пересадили его в область разрушения. Чтобы обеспечить кровоснабжение, сосуды спины сшили с сосудами шеи.