Осложнения после ковида оставили мужчину без глаза и части черепа

Онколог-хирург Юлия Шубина рассказала на своей странице ВКонтакте о тяжёлых последствиях коронавируса, с которыми столкнулся её пациент.

COVID-19, перенесённый им четыре года назад, дал серьёзные осложнения — развилось грибковое поражение костей лица.

— Грибок буквально разрушил часть черепа: верхнюю челюсть, нижнюю стенку глазницы. Глаз утратил зрение и «провалился». Во рту образовалась дыра, через которую было видно носовую полость и придаточные пазухи, — написала Шубина.

Пациент обращался в разные клиники, но везде слышал одно: «Ничем не можем помочь». Исключением стал клинический госпиталь «Мать и дитя», где его случай взяли в работу.

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Команда специалистов, включая саму Шубину, её коллегу Родиона Лутовинина, анестезиологов и микрохирургов, несколько месяцев искала выход. Медики взвешивали риски и просчитывали каждую деталь.

Пациенту провели уникальную операцию с применением микрососудистой хирургии. Удалили повреждённый глаз, рассекли рубцы, высвободили ткани, изнутри отсепарировали нос.

Из широчайшей мышцы спины с подкожной клетчаткой врачи сформировали объёмный лоскут и пересадили его в область разрушения. Чтобы обеспечить кровоснабжение, сосуды спины сшили с сосудами шеи.