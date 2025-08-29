Правозащитный центр «Сорок сороков» обратился в Государственную Думу с инициативой о запрете продажи товаров для интимного использования, которые содержат религиозную символику. Как стало известно Life.ru, речь идёт как об онлайн-магазинах, так и о розничных точках.

По мнению общественников, продажа таких предметов, как секс-игрушки с символикой различных религий, является «грубым неуважением к Богу и святыням». В документе, направленном в Госдуму, говорится, что подобные действия оскорбляют религиозные чувства верующих и нарушают моральные нормы.

Инициатива призвана остановить продажу подобных товаров в секс-шопах и на маркетплейсах.

О письме стало известно вскоре после того, как Преображенский районный суд Москвы запретил распространение порнографических материалов с участием актёров в костюмах священнослужителей и монахинь.

28 августа суд ограничил доступ к трём веб-страницам, на которых демонстрировались сцены сексуального характера с использованием религиозной символики и обрядовых предметов.