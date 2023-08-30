Оскар Кучера станет участником нового сезона популярного шоу на ТНТ

17 сентября на телеканале ТНТ стартует второй сезон шоу «Новые звезды в Африке». Одним из участников станет актер и телеведущий Оскар Кучера, он будет бороться за главный приз, вступать в коалиции и выстраивать свои стратегии вместе с остальными участниками.

Менять стратегию игры Оскару Кучере придется уже с самого начала, как только развеется его представление о том, что все участники – одна большая команда. Первые сезоны популярного проекта показали, что даже самые крепкие коалиции разбиваются ради личной выгоды и победы. Особенно когда на кону стоит солидный приз в 5 миллионов рублей.

В рамках шоу Оскар Кучера не раз столкнется со своими фобиями буквально «лицом к лицу», окажется по обе стороны предательства и даже пойдет на обман.

Актер заселится в лагерь посреди саванны вместе с другими звездами, среди которых спортсмены, блогеры, актеры, музыканты. По условиям проекта, звездные участники не имеют никакой еды и кухонной утвари. Для того, чтобы хоть немного успокоить урчащий желудок, им придется проходить сложные испытания, чтобы заработать звезды и поесть. До победы дойдет тот, кто пройдет все испытания проекта, причем не только физические, но и психологические.

Показ шоу стартует на ТНТ 17 сентября в 18.30 (16+)