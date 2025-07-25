Ошибка Тимура Родригеза обернулась самым суровым наказанием на шоу «Большой куш. Бангкок»

В воскресенье, 27 июля, в 18:30, в новом выпуске реалити-шоу «Большой куш. Бангкок» (16+) на ТНТ зрителей ждёт рекордное число вылетов и самое жёсткое наказание за всю историю проекта. Причиной стал промах Тимура Родригеза, вызвавший эмоциональную реакцию участников.

После напряжённого финала прошлого эпизода, где Анна Хилькевич и Артур Мартиросян отказались отдать чёрную метку, участники решили вести себя осторожнее. Утренний завтрак стал моментом истины — именно тогда ведущие озвучили имена тех, кто отправится домой.

На этапе Быстрых игр стало очевидно, кто с кем действительно играет. Даже те, кто раньше пытался «сидеть на двух стульях», были вынуждены определиться с лагерем, хоть и неохотно.

Большая игра будет такой сложной, что две пары просто сойдут с дистанции и откажутся выполнять задание. Выйдет ли им боком такая выходка, будет ясно на традиционном Большом обмене чемоданами.

Финал выпуска обещает быть напряжённым: непустые чемоданы вновь станут поводом для манипуляций. Ещё одна пара покинет проект.

Однако самой громкой частью серии станет ошибка Тимура Родригеза. Его промах в одном из заданий приведёт к крайне жёсткому наказанию, вызвавшему шок у участников. Катя Кабак не сдержит слёз, а Айза Лилуна-Ай заявит: «Ребят, это перебор, вот прям совсем перебор!»