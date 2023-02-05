ОСФР по Рязанской области оформил электронные сертификаты более чем на полмиллиона рублей

Объединённый социальный фонд России по Рязанской области с 1 января 2023 года обеспечил электронными сертификатами рязанцев на сумму свыше 500 тысяч рублей.

Осенью 2021 года в России введены в действие электронные сертификаты. Так, ОСФР по Рязанской области с сентября 2022 года обеспечил жителей региона, пострадавших на производстве в результате несчастного случая или профессионального заболевания, техническими средствами реабилитации более чем на 133 тысячи рублей. В большинстве случаев были приобретены трости, костыли и ортопедическая обувь.

Электронный сертификат работает как банковская карта и позволяет мгновенно оплатить выбранное техническое средство реабилитации, если оно соответствует предписаниям медико-социальной экспертизы. Это может быть коляска, протез, трость, слуховой аппарат, абсорбирующее бельё, ортопедическая обувь и т.д. Получить ЭС можно дистанционно – через портал Госуслуги, также очно – в отделении Социального фонда по Рязанской области, а также переслать заявление по почте. Наличие действующей карты «Мир» является обязательным условием для получения ЭС.

Для оформления электронного сертификата потребуются:

заявление,

документ, удостоверяющий личность,

индивидуальная программа реабилитации и абилитации (ИПРА),

программа реабилитации пострадавшего на производстве,

реквизиты банковской карты «Мир».

Заявление подаёт будущий владелец сертификата или его представитель. После подачи нужного обращения в течение 5 дней известят об открытии ЭС. Плюсы электронного сертификата – возможность купить изделие, которое нравится, оформить всю покупку не выходя из дома и воспользоваться им прямо в момент приобретения технических средств реабилитации.

Убедиться в преимуществе нового способа приобретения технических средств реабилитации можно, позвонив специалистам по телефону «горячей линии» 8 (800) 600-07-44 или обратившись лично в любой клиентский офис ОСФР по Рязанской области.