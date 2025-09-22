Понедельник, 22 сентября, 2025
Осенняя интерференция может стать причиной пропажи ТВ-сигнала в Рязани и области

Алексей Самохин
Изображение от vecstock на Freepik

Жителям Рязанской области следует быть готовыми к возможным кратковременным сбоям в работе телевидения и радио. С 27 сентября по 20 октября в небе над регионом будет наблюдаться осенняя интерференция. Об этом сообщили в региональном Минцифры.

Что такое осенняя интерференция?

Осенняя интерференция — это явление, при котором радиоволны Солнца перебивают телевизионный сигнал. Это происходит, когда Солнце, спутник связи и приёмная земная станция выстраиваются в одну линию. В это время солнечные помехи могут ослаблять сигнал со спутника, что приводит к временным сбоям в вещании.

В Рязанской области это явление будет наблюдаться в период с 11:33 до 12:42.

Какие каналы могут пострадать?

Хотя современные цифровые технологии сводят к минимуму воздействие интерференции, все же нельзя исключить кратковременное «замерзание» картинки, ее распад на пиксели или полное пропадание сигнала.

По данным РТРС, явление повлияет на:

Цифровое эфирное вещание (Первый и Второй мультиплексы) — с 27 сентября по 20 октября, с 11:33 до 12:42.

Эфирное радиовещание («Вести ФМ», «Маяк», «Радио России») — с 27 сентября по 20 октября, с 11:13 до 13:06.

Узнать точное расписание можно на официальном сайте ртрс.рф в разделе «Временные отключения телерадиоканалов» или по бесплатному телефону горячей линии 8-800-220-20-02.

