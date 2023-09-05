Осенью Tele2 предлагает рязанцам открыть театральный и киносезон

Tele2 обновила программу лояльности «Больше». Клиентам оператора из Рязани и области стали доступны интересные возможности для культурного досуга – скидки на билеты в кино или в театр.

При предъявлении промокода из мобильного приложения Tele2 рязанцам предоставят особые условия для отдыха в городе. Так, продюсерский центр «Место действия» сделает абонентам оператора скидку 20% на посещение уникального спектакля-променада «Тайны города Р». Картина объединяет два жанра – спектакль и экскурсию. На стартовой точке театрализованной прогулки зрителям раздают стереонаушники, а главный герой познакомит гостей с историей города и его ключевыми фигурами.

А еще один уже полюбившийся клиентам Tele2 партнер – сеть «Киноцентр Кинолюкс», совместно с оператором разработал предложение для приятных городских вечеров. В кинотеатрах в ТЦ «Барс на Московском» и ТЦ «Малина» абонентам снизят цену на билеты на 50% и предложат попкорн-мини всего за 100 рублей. Афиша заведений включает как новинки проката, так и уже полюбившиеся рейтинговые фильмы для гостей всех возрастов.

Ирина Елисеева, директор рязанского филиала Tele2:

«Tele2 – оператор по другим правилам: мы не просто развиваем сеть и обеспечиваем жителей быстрым 4G, но и запускаем предложения для интересной жизни и отдыха своих клиентов. В разделе программы лояльности в нашем приложении собраны бонусы на любой вкус. Это и скидки для развлечений, и подарки в ресторанах, и возможности для обучения, и многое другое. При этом мы постоянно обновляем программу, добавляя в нее акции в соответствии с сезонами, чтобы смартфон со связью Tele2 стал не просто помощником в повседневных делах, но и открывал для рязанцев новые горизонты для досуга». Чтобы воспользоваться предложениями программы лояльности, зайдите в раздел «Больше» в личном кабинете «Мой Tele2» (пиктограмма с подарком в правом нижнем углу), выберите интересное для вас предложение и следуйте подсказкам по активации промокода.

Реклама: АО «Михайлов и партнёры. Управление стратегическими коммуникациями». ИНН 7702131247

2Vtzqw6uGhv