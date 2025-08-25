Если вас часто беспокоит тупая, ноющая головная боль, возможно, причина кроется не в усталости или мигрени. По словам ортодонта Ирины Диденко, одной из недооценённых причин этого недуга может быть гипертонус жевательных мышц, вызванный неправильным прикусом. Об этом она рассказала «Газете.Ru».

Эксперт объясняет, что при нарушении прикуса нагрузка на челюстную систему распределяется неравномерно. Это приводит к хроническому перенапряжению и спазму жевательных мышц, что в свою очередь и вызывает головную боль напряжения.

Люди с такой проблемой часто жалуются на давящую боль в височной или затылочной области, чувство тяжести и постоянную утомляемость, которая не проходит даже после полноценного отдыха.

Признаки, которые нельзя игнорировать

Нарушения прикуса не всегда очевидны. Обратите внимание на такие признаки:

Повышенная стираемость эмали.

Щелчки или хруст в челюстных суставах.

Затруднения при жевании.

Боли в области лица и шеи.

Ощущение «усталости» челюстей после еды или долгого разговора.

Неправильный прикус также может провоцировать бруксизм — непроизвольный скрежет или сжатие зубов, чаще всего во сне. Бруксизм усиливает напряжение мышц и часто приводит к утренним головным болям и чувству разбитости. Со временем это может повредить зубы, вызвать появление трещин на эмали и повысить их чувствительность.

Решение проблемы

К счастью, проблему можно решить с помощью ортодонтического лечения. По словам Ирины Диденко, для коррекции прикуса можно использовать брекеты или элайнеры. Элайнеры помогают не только исправить прикус, но и снять напряжение с жевательных мышц, а также защищают зубы от стираемости.

Многие пациенты удивляются, что после лечения у них не только появляется красивая улыбка, но и исчезают головные боли, нормализуются сон и общее самочувствие. В этом нет ничего удивительного, ведь, как говорит эксперт, наш организм — это единая система, где всё взаимосвязано, и прикус играет в ней важную роль.

Если вы регулярно страдаете от головной боли, особенно в сочетании со скрежетанием зубов или болями в челюсти, не стоит откладывать визит к ортодонту. Правильная диагностика и комплексное лечение помогут устранить не просто симптомы, а саму причину недуга.