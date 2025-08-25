Понедельник, 25 августа, 2025
11.5 C
Рязань
Здоровье

Ортодонт Диденко: регулярная боль в голове может быть из-за нарушений прикуса

Алексей Самохин
Изображение от cookie_studio на Freepik

Если вас часто беспокоит тупая, ноющая головная боль, возможно, причина кроется не в усталости или мигрени. По словам ортодонта Ирины Диденко, одной из недооценённых причин этого недуга может быть гипертонус жевательных мышц, вызванный неправильным прикусом. Об этом она рассказала «Газете.Ru».

Эксперт объясняет, что при нарушении прикуса нагрузка на челюстную систему распределяется неравномерно. Это приводит к хроническому перенапряжению и спазму жевательных мышц, что в свою очередь и вызывает головную боль напряжения.

Люди с такой проблемой часто жалуются на давящую боль в височной или затылочной области, чувство тяжести и постоянную утомляемость, которая не проходит даже после полноценного отдыха.

Признаки, которые нельзя игнорировать

Нарушения прикуса не всегда очевидны. Обратите внимание на такие признаки:

Повышенная стираемость эмали.

Щелчки или хруст в челюстных суставах.

Затруднения при жевании.

Боли в области лица и шеи.

Ощущение «усталости» челюстей после еды или долгого разговора.

Неправильный прикус также может провоцировать бруксизм — непроизвольный скрежет или сжатие зубов, чаще всего во сне. Бруксизм усиливает напряжение мышц и часто приводит к утренним головным болям и чувству разбитости. Со временем это может повредить зубы, вызвать появление трещин на эмали и повысить их чувствительность.

Решение проблемы

К счастью, проблему можно решить с помощью ортодонтического лечения. По словам Ирины Диденко, для коррекции прикуса можно использовать брекеты или элайнеры. Элайнеры помогают не только исправить прикус, но и снять напряжение с жевательных мышц, а также защищают зубы от стираемости.

Многие пациенты удивляются, что после лечения у них не только появляется красивая улыбка, но и исчезают головные боли, нормализуются сон и общее самочувствие. В этом нет ничего удивительного, ведь, как говорит эксперт, наш организм — это единая система, где всё взаимосвязано, и прикус играет в ней важную роль.

Если вы регулярно страдаете от головной боли, особенно в сочетании со скрежетанием зубов или болями в челюсти, не стоит откладывать визит к ортодонту. Правильная диагностика и комплексное лечение помогут устранить не просто симптомы, а саму причину недуга.

Самые читаемые материалы

Новости России

В Сызрани воют сирены и слышны взрывы

Ночью в Сызрани услышали вой сирен и звуки взрывов,...
Новости России

Итальянец умер в мученьях, спасая альпинистку Наговицину на пике Победы

Альпинист из Италии Лука Синигалья умер в мученьях, пытаясь...
Новости России

В США умер один из первых ведущих программы «Вести» Юрий Ростов

На территории США ушел из жизни журналист, один из...
Новости России

В Москве казнили генералов Кулика и Гордова 75 лет назад

Ровно 75 лет назад, 24 августа 1950 года, в...
Происшествия

Опубликовано видео ДТП в Рязанской области, в котором погибли два человека

В результате ДТП водитель и пассажир автомобиля «Лада-Приора» погибли.

Последние новости

Происшествия

Крупный пожар потушили ночью в Рязани

По данным пресс-службы ГУ МЧС России по Рязанской области, сообщение о загорании блока хозяйственных построек на улице Матросова поступило в 00:58. На пожаре работали 15 человек, 5 единиц техники. 
Общество

В населённых пунктах двух районов Рязанской области ограничат подачу газа

Филиал «Газпром трансгаз Москва» проводит техническое обслуживание на газораспределительной станции (ГРС) «Горлово».
Интересное

Священники объяснили, когда убирать временный крест с могилы усопшего

По церковным канонам, после захоронения на могиле устанавливают временный деревянный крест.
Семья и отношения

В Рязани мать вернула родительские права на дочь, которую забрали в детдом

Рязанская семья, которая пережила разлуку, снова вместе. Анастасия Малдова вернула родительские права на свою семилетнюю дочь Злату Максимову, которая временно находилась в Солотчинском детском доме.
Интересное

Гороскоп на 25 августа: как провести первый день недели с пользой

Гороскоп на понедельник, 25 августа 2025 года для всех знаков зодиака. Узнайте, что ждёт Овнов, Тельцов, Близнецов и другие знаки в первый рабочий день недели — прогноз на карьеру, настроение и личные отношения.
Новости России

Сенатор Епифанова: у переводчиков и копирайтеров упало число заказов из-за ИИ 

После того как генеративные ИИ-сервисы, такие как ChatGPT, стали доступны широкой публике, фрилансеры столкнулись с резким падением числа заказов.
Спорт

Павел Малков: Победа рязанского спортсмена в чемпионате мира – гордость для Касимова и всей Рязанской области

Глава региона отметил, что сегодня в Милане завершился финал чемпионата мира в каноэ-двойке на дистанции 500 метров.
Новости Касимова

Музей в виде блиндажа открылся в Касимове

В музее представлены макеты современного вооружения и боеприпасов, обмундирование, средства связи и образцы дронов, предметы быта, находящиеся на передовой в современных окопах и блиндажах.