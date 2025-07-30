Орнитолог предупредила рязанцев о болотных совах на дорогах

Орнитолог Алёна Фионина в телеграм-канале «Иду лесом, несу дичь» обратилась к водителям с просьбой быть внимательными на дорогах Рязанской области — в эти дни особенно активны молодые болотные совы.

«Уважаемые водители, будьте осторожны ночью на дорогах, особенно проходящих через луга. Сейчас время активности молодых болотных сов. Они только недавно стали самостоятельными, учатся охотиться, сидят на обочинах или прямо на проезжей части. В свете фар подпускают очень близко — можно разглядеть ярко-жёлтые глаза и еле заметные перьевые ушки. Совы могут показаться неуклюжими и наивными: иногда взлетают прямо перед машиной или даже сталкиваются с лобовым стеклом».

Особенно много таких сов можно встретить на второстепенных и третьестепенных дорогах в пойме Оки — в Рязанском и Спасском районах.

Что делать, если вы нашли раненую сову на дороге:

— Аккуратно посадите птицу в коробку (без резких движений).

— Не кормите её и не давайте воду!

— Свяжитесь с МЧС или обратитесь в Рязанский клуб «Птицы» для передачи птицы специалистам.