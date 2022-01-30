Орловский губернатор Клычков наделил подчиненных секретными полномочиями

Глава Орловской области Андрей Клычков расширил полномочия своих подчиненных, пишет ОрелТаймс.

Согласно изменениям, внесенным в изменения в указ «Об утверждении положения об администрации губернатора и правительства региона»,

Речь идет о положениях, которые касаются секретного полномочия в сфере «защиты государственной тайны».

Реклама

Теперь администрации придется вести секретное делопроизводство в органах исполнительной власти, обеспечивая при этом соблюдение режима секретности.

Также чиновники должны будут обеспечивать ведение в организациях, которым установлены мобилизационные задания Правительством РФ, секретного делопроизводства и соблюдение режима секретности.