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Воскресенье, 30 января, 2022

Орловский губернатор Клычков наделил подчиненных секретными полномочиями

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Орловский губернатор Клычков наделил подчиненных секретными полномочиями

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Глава Орловской области Андрей Клычков расширил полномочия своих подчиненных, пишет ОрелТаймс.

Согласно изменениям, внесенным в изменения в указ «Об утверждении положения об администрации губернатора и правительства региона»,

Речь идет о положениях, которые касаются секретного полномочия в сфере «защиты государственной тайны».

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Теперь администрации придется вести секретное делопроизводство в органах исполнительной власти, обеспечивая при этом соблюдение режима секретности.

Также чиновники должны будут обеспечивать ведение в организациях, которым установлены мобилизационные задания Правительством РФ, секретного делопроизводства и соблюдение режима секретности.

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