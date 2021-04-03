7.2 C
Рязань
Суббота, 3 апреля, 2021
На главнуюНовости мира
Новости мираОбщество

Орловский депутат рассказал о трагедии в детском саду № 29

Никита Брыкин

Депутат горсовета Руслан Перелыгин побывал в детском саду № 29 в Орле и написал в соцсетях, что там течет крыша, пишет портал «Орелтаймс».

Судя по опубликованным парламентарием фотографиям, по потолку и стенам сквозь трещины идет вода, которую собирают в тазы и ведра. В итоге воспитателям приходится накрывать технику пленкой.

«Вы сами видите масштаб трагедии. Как рассказала завхоз, крыша приходит в негодность от перепада температур. <…> В одном месте сквозь трещины проглядывает проводка», — рассказал Перелыгин.

По его словам, последний раз крышу латали в 2016 году. Депутат и его коллега Наталия Полякова решили перенаправить деньги на ремонт крыши.

Комментарии для сайта Cackle

Новости партнёров

Читайте также

Оставайтесь с нами

321ФанатыМне нравится
670ЧитателиЧитать
1,538ЧитателиЧитать

Последние новости

ЗАГРУЗИТЬ БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ

Все права защищены. © РИА «7 НОВОСТЕЙ». 2021.

Телефон: +7 (920) 639-91-05.

Общие вопросы: info@7info.ru. Реклама: sale@7info.ru.

Техподдержка: adm@7info.ru.

Реестровая запись: Эл № ФС 77-67703 от 10 ноября 2016 г.

Время работы: 24/7

Написать в редакцию: info@7info.ru