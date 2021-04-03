Орловский депутат рассказал о трагедии в детском саду № 29

Депутат горсовета Руслан Перелыгин побывал в детском саду № 29 в Орле и написал в соцсетях, что там течет крыша, пишет портал «Орелтаймс».

Судя по опубликованным парламентарием фотографиям, по потолку и стенам сквозь трещины идет вода, которую собирают в тазы и ведра. В итоге воспитателям приходится накрывать технику пленкой.

«Вы сами видите масштаб трагедии. Как рассказала завхоз, крыша приходит в негодность от перепада температур. <…> В одном месте сквозь трещины проглядывает проводка», — рассказал Перелыгин.

По его словам, последний раз крышу латали в 2016 году. Депутат и его коллега Наталия Полякова решили перенаправить деньги на ремонт крыши.