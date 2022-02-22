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Вторник, 22 февраля, 2022

Орловский чиновник Карлов вызвал гнев министра просвещения России Кравцова

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Орловский чиновник Карлов вызвал гнев министра просвещения России Кравцова

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Глава департамента образования Орловской области Алексей Карлов вызвал гнев министра просвещения России Сергея Кравцова, пишут Орловские новости со ссылкой на источник.

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В частности, федеральный чиновник потребовал уволить Карлова из-за проблем с капитальным ремонтом орловского кванториума.

«Вопрос сейчас, мягко сказать, отматывается, потому что, действительно, у министра есть претензии к нему, но они, можно сказать, необоснованны», – говорится в публикации.

Подчеркивается, что заказчиком данного объекта выступает УКС Орла. Собеседник уточнил, что уволить Карлова может только губернатор Орловской области Андрей Клычков.

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