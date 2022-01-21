Орловчанам объяснили рекомендации по набору баллов для вызова «скорой»

Глава депздрава Орловской области Станислав Шувалов ил работу системы рекомендаций Минздрава для работы колл-центров по вызову врачей к пациентам с коронавирусом, пишут Орловские новости.

По его словам, сотрудникам колл-центра системы 122 или поликлиник предстоит оценить ряд критериев, в том числе обратить внимание на слабость и повышенную температуру.

После этого специалист примет решение, лечится ли больному дома с выездом к нему врача, обращаться в медучреждение или вызывать бригаду скорой помощи.

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В письме нормируются баллы, благодаря которым оператору колл-центра необходимо оценить состояние заболевшего.