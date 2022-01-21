-9.1 C
Рязань
Пятница, 21 января, 2022
spot_img
На главнуюНовости мира

Орловчанам объяснили рекомендации по набору баллов для вызова «скорой»

powder

Глава депздрава Орловской области Станислав Шувалов ил работу системы рекомендаций Минздрава для работы колл-центров по вызову врачей к пациентам с коронавирусом, пишут Орловские новости.

По его словам, сотрудникам колл-центра системы 122 или поликлиник предстоит оценить ряд критериев, в том числе обратить внимание на слабость и повышенную температуру.

После этого специалист примет решение, лечится ли больному дома с выездом к нему врача, обращаться в медучреждение или вызывать бригаду скорой помощи.

Реклама

В письме нормируются баллы, благодаря которым оператору колл-центра необходимо оценить состояние заболевшего.

Читайте 7info, где вам удобно: ЯндексНовости, ЯндексДзенGoogleNews, Telegram. Есть тема для новости? Присылайте информацию на почту [email protected]

Комментарии для сайта Cackle

Оставайтесь с нами

396ФанатыМне нравится
2,884ЧитателиЧитать
1,517ЧитателиЧитать
spot_img