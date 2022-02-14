Оркестр Sonorus исполнит в Рязани симфонические саундтреки

Симфонические саундтреки в исполнении камерного оркестра Sonorus можно услышать в Рязани!

Гарри Поттер — величайший образец литературы и кино. Сотни миллионов людей не только видели знаменитый фильм, но и слышали гениальную музыку Джона Уильямса. Оскароносный композитор подарил нам шедевр на века. Его магические мелодии уже более двадцати лет околдовывают и детей и взрослых по всему миру.

Sonorus — это не просто заклинание. Теперь это камерный оркестр молодых виртуозов Московской консерватории, а также лучшие саундтреки последних десятилетий. Полный набор струнных, деревянных и медных духовых максимально близко передадут атмосферу больших симфонических составов. На их концерты ходят целыми семьями — идеальный повод провести вечер под лучшие произведения человечества.

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● 2 апреля 2022 г.

● Начало в 19:00

● Место проведения: МКЦ (6+).

Билеты онлайн и в кассах города: https://rzn.kassy.ru/events/koncerty-i-shou/2-2636/