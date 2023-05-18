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Оргкомитет по праймериз «Единой России» утвердил тексты электронных бюллетеней для выдвижения кандидатов в Рязанскую гордуму

Татьяна Проводина
Image by Freepik

17 мая оргкомитет по проведению предварительного голосования для последующего выдвижения от «Единой России» кандидатами в депутаты Рязанской городской думы утвердил тексты электронных бюллетеней по единому избирательному округу (по внутримуниципальным группам) и по одномандатным округам. Формы были утверждены ранее.

Кроме того, городской оргкомитет исключил 3 человек из списка кандидатов. Об этом сообщает пресс-служба Рязанского регионального отделения «Единой России».

По решению президиума Генсовета партии «О внесении изменений и дополнений в Положение о предварительном голосовании» от 05 апреля 2023 года срок предоставления справки о наличии/отсутствии судимости и/или факта уголовного преследования либо прекращении уголовного преследования был продлён до 12 мая 2023 года включительно.

Инесса Горюхина (внутримуниципальная группа №19), Дарья Ковалевская (внутримуниципальная группа №18) и Елена Рузмайкина (внутримуниципальная группа №17) не предоставили их в установленный срок.

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