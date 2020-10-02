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В Рязанской области построили дорогу, соединяющую два района

7info7

В Рязанской области построили дорогу, которая соединила два района — Сасовский и Чучковский. Информация об этом появилась на сайте правительства региона.
Речь идёт о дороге между сёлами Чубарово и Церлево. До настоящего времени прямого сообщения между ними не было. Протяжённость нового дорожного объекта превысила 5 км. Ранее чтобы попасть из одного населённого пункта в другой, водителям приходилось преодолевать путь около 90 км. Стоимость проекта превысила 160 млн. Гарантия на асфальтовое покрытие составляет 5 лет, на земляное полотно — 8.
Строительство дороги велось с октября прошлого года. Важное значение объекта для региона отмечал губернатор Рязанской области Николай Любимов.
Отметим, что в ближайшее время в рамках нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» в Чучковском районе планируют отремонтировать более 20 км дороги от райцентра до границы района, проходящей через Церлево.

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