В Рязанской области на 6% выросло производство пищевых продуктов

Производство пищевых продуктов в Рязанской области выросло на 6%, сообщает сайт регионального правительства.

Более чем в 2 раза выросло производство мясных консервов, на 56% увеличился выпуск мяса. Производство крахмальной патоки увеличилось на 25%, мясных и мясосодержащих полуфабрикатов – на 22%.

Увеличился выпуск глюкозно-фруктозных сиропов на 22%, рыбных консервов – на 19%. Рязанские производителя стали выпускать больше муки, безалкогольных напиток, макаронных изделий. Выросло производство готовых продуктов, сыра и колбасы