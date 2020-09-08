Рязанский центр цифрового образования «IT-куб» готовится к открытию

Центр цифрового образования «IT-куб» готовится к открытию. Его разместили в реконструированном здании на улице Дзержинского в Рязани, сообщает сайт регионального правительства.

7 сентября новое учреждение посетил губернатор Рязанской области Николай Любимов.

Работа «IT-куба» направлена на приобщение ребят к инновационной, практико-ориентированной деятельности в сфере информационных технологий, профессиональную ориентацию. Для нас очень важно развивать интерес детей к современным профессиям, которые сейчас очень востребованы и будут востребованы в будущем, – сказал глава региона.

Реклама

На строительство «IT-куба» Рязанская область выделила более 75 млн. Кроме того, 12 млн привлечены в рамках нацпроекта «Образование». На них в центр закуплено современное оборудование.

«IT-кубе» будут обучаться дети от 5 до 17 лет. С 15 сентября более 500 ребят смогут начать изучать программирование, алгоритмику, системное администрирование и другие дисциплины.