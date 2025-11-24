Павел Малков: Интерес к экспозиции, посвященной великой балерине Майе Плисецкой, очень большой

Губернатор Павел Малков прокомментировал работу в Рязанском историческом музее выставки «Майя Плисецкая. Полюс магии» к 100-летию со дня рождения выдающейся балерины. Выставка организована при поддержке Министерства культуры России в рамках национального проекта «Семья».

На выставке «Майя Плисецкая. Полюс магии» представлено более 200 экспонатов из фондов Государственного центрального театрального музея им. А.А. Бахрушина. Это фотографии, живописные и скульптурные портреты Майи Плисецкой, эскизы декораций и афиши разных лет, театральные и светские костюмы, созданные для балерины знаменитыми художниками и модельерами. Отдельный раздел посвящен союзу Майи Плисецкой и композитора Родиона Щедрина, которые прожили в браке 57 лет.

«Замечательная экспозиция, посвященная столетию великой балерины Майи Плисецкой. Посетил ее с огромным удовольствием. Всем рекомендую побывать там. Интерес к этой выставке очень большой. Принято решение о продлении ее работы – до 30 ноября. Также введены дополнительные сеансы экскурсий. Посетить экспозицию можно по программе «Пушкинская карта». В Рязанской области уже 76 тысяч школьников и студентов оформили такую карту и активно ею пользуются. Важно, чтобы как можно больше детей и молодежи посещали с помощью Пушкинской карты действующие выставки, лучшие культурные проекты региона. Новая программа Рязанского театра балета тоже доступна по этой карте», – отметил Павел Малков.

Губернатор добавил, что поставил задачу министерству культуры региона – обеспечить прием Пушкинской карты во всех профильных учреждениях и широко информировать о ней на этих площадках.

Возрастное ограничение 6+.